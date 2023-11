“Puntata cancellata” Mediaset | decisione clamorosa e all’ultimo minuto sul Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuova, cambiamento dell’ultimo. Un altro, viene da dire, perché dopo le ultime informazioni il pubblico ha dovuto prendere carta e penna per segnarsi le date della diretta. Per due mesi circa si è andati avanti con il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. Poi la notizia di una variazione, confermata dallo stesso Alfonso Signorini nell’ultima diretta del reality show di Canale 5. “Torniamo mercoledì e non giovedì”, aveva detto al suo pubblico lunedì scorso. E così l’ennesimo colpo di scena ci obbliga a usare il condizionale – sarebbe dovuta andare a partire da questa settimana. Non solo, lunedì 27 novembre e lunedì 4 dicembre, ilnon dovrebbe andare in onda per lasciare spazio alla nuova edizione di Zelig e, ancora, ...