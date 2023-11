Punire perché sono cattivi | il delirio della Bompiani sul governo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ginevrasbotta a DiMartedì, talk politico di La7 amministrato da Giovanni Floris. Si discute sul tema dei migranti e sulla scelta delMeloni di aprire un hub in Albania e la scrittrice se ne esce fuori con il solito luogo comune“destra cattiva e punitrice”, lasciando gli altri ospiti sbigottiti. Queste le sue parole: “163 mila migranti non vengonola Meloni non ci sa fare o non ha le politiche giuste, vengonosarebbero venuti comunque. Il punto, però, è che la Meloni non ha pensato una sola politica che tenesse conto dei migranti come esseri umani,purtroppo – e qui comincia il- la politicadestra è sempre quella dicome si fa a scuola, ...