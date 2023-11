PS5 | per il Black Friday 120 euro in meno su console e bundle

Nioh Collection - PlayStation 5 29.97 80.99 63% Vedi l'offerta Tutti i dettagli sulla Nioh CollectionCombattimenti Hardcore e Oscurità Intricata: La Nioh Collection ti invita a sfidare la ...

PlayStation PORTAL per GIOCARE OVUNQUE con PS5 – Andrea Galeazzi Andrea Galeazzi

PS5, Xbox, videogiochi e Dualsense 5 al miglior prezzo per il Black Friday HDblog

A seguito del nuovo trailer che ha mostrato storia e gameplay, scopriamo i dettagli sulle edizioni di Suicide Squad Kill the Justice League.Le offerte del Black Friday includeranno anche giochi per PS5 e PS4 e accessori dell'ecosistema PlayStation, come i controller wireless DualSense. Ci saranno anche sconti sul servizio PlayStation Plus ...