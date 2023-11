Prosieben migliora e MFE festeggia in borsa

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 15 novembre 2023), segni di ripresa Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 15Sat.1 mostra segni di ripresa nei conti del terzo trimestre dell’anno dopo una prima parte del 2023 piuttosto difficile. Ed è bastato ieri un segnale sui margini per far balzare inil titolo del broadcaster tedesco così come quelli di Mfe–MediaForEurope, il gruppo di Mediaset che è il maggiore azionista dicon il 30% del capitale. «Abbiamo colto le sfide del mercato come un’opportunità per riallineare il nostro gruppo sia in termini di personale che di organizzazione», ha detto il ceo Bert Habets. «In questo modo, stiamo preparando il terreno per una maggiore espansione delle nostre aree di business digitali. Allo stesso tempo, abbiamo implementato con successo il programma di efficienza dei costi avviato all’inizio dell’anno. ...