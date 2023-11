Programmi TV di stasera - mercoledì 15 novembre 2023. Su La7 Una Giornata Particolare alla scoperta di Garibaldi

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Aldo Cazzullo (US La7) Rai1, ore 21.30: Il Commissario Montalbano Replica Fiction. “Il Metodo Caltalanotti”: Il Commissario Montalbano indaga sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, usuraio e originale artista di teatro, fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru. Un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Ma è soprattutto nella sua sfera privata che il Commissario deve fare chiarezza: l’arrivo di una nuova e giovane collega, infatti, lo travolge e lo destabilizza. Rai2, ore 21.20: Quelli che mi vogliono morto Film del 2021 di Taylor Sheridan, con Angelina Jolie, Finn Little, Nicholas Hoult. Prodotto in USA. Trama: Connor Casserly è casualmente testimone di un omicidio. Viene inserito in un programma di protezione testimoni e spostato in una comunità remota del Montana, dove sarebbe difficilmente ...