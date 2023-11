Profumi erotici | la date più seducente

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 novembre 2023) GUARDA LE FOTOe sensuali per il primo e il secondo appuntamento Una volta erano chiamate fragranze afrodisiache. Ma c’è molto più coraggio, molta più chiarezza, molta più determinazione neiattuali. Jus espliciti non solo nelle note ma anche nei colori e nel pack, nei flaconi e nei loro nomi. Una tendenza globale che si è fatta conoscere con evidenza alla scorsa edizione di Pitti Fragranze a Firenze: dove le fragranze divertenti e provocative sono arrivate da ogni parte del mondo. A testimoniare l’esigenza e la volontà sempre più forte di manifestare il lato più sensuale e sessuale di ciascuno. Anche in via olfattiva. I nuoviSono più che ...