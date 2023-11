Produzione Polestar 4 | le prime consegne entro fine 2023

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 novembre 2023)conferma l’avvio delladi4, con leai clienti in Cina previsteladel, casa automobilistica svedese controllata da Volvo Cars, conferma l’avvio delladi4, con leai clienti in Cina previsteladel. Il lancio ufficiale in tutti gli altri mercatiè previsto per l’inizio del 2024, conai clientil’anno. La prima vettura ad uscire dalla catena diè rifinita in Snow con i dettagli Swedish gold del ...