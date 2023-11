Problemi di Attivazione Windows | Microsoft Indaga e Offre Soluzioni

Microsoft sta indagando suididi Windows 10 e Windows 11 che stanno affliggendo alcuni utenti dopo che l'azienda ha chiuso la possibilità di utilizzare le chiavi di Windows 7 e Windows 8 per attivare i ...

Windows 10 e 11: problemi con le attivazioni da vecchi codici ... Hardware Upgrade

Le sigarette elettroniche portano problemi cardiaci SISMED

Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio che ha sollevato qualche preoccupazione: gli esseri umani, in media, non riescono a distinguere un volto sintetico da una fotografia reale ...Il problema è legato all’impossibilità di usare una chiave (codice) di Windows 7/8/8.1 a partire da fine settembre. Ma questo cambiamento non doveva avere conseguenze sulle attivazioni precedenti.