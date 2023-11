Primo test amichevole a Castel Volturno per Mazzarri | svelata data e avversario

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Oggi ilallenamento di Waltersulla panchina del Napoli. Ipotesi a sorpresa per la giornata di domani. Inizia oggi l’avventura di Waltersulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano, infatti, dirigerà l’allenamento odierno aper la prima volta dopo l’addio nel 2013., così, avrà l’opportunità di conoscere meglio la squadra, o quel che ne rimane data la sosta per le Nazionali., però, potrà comunque contare su giocatori del calibro di Osimhen, Lindstrom e Simeone che sono rimasti a Napoli in quanto non convocati o alle prese con infortuni. Inizia l’era: allenamento congiunto per conoscere la squadra Aurelio De Laurentiis si è trovato costretto a esonerare Rudi Garcìa. Il tecnico francese ...