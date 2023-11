Primo allenamento di Mazzarri | aggiornamenti su Osimhen | Meret e Mario Rui

Napoli, doppio forfait: i tempi di recupero di Meret e Mario RuiMentre oggi Walter Mazzarri ha diretto il, non ha potuto contare su Osimhen: fermo per infortunio, il bomber ...

Il Napoli inizia l'era Mazzarri con alcune sfide: Victor Osimhen assente per influenza, mentre Meret e Mario Rui affrontano infortuni.Primo giorno a Castel Volturno, primo allenamento e prime brutte notizie per Walter Mazzarri. Senza 12 nazionali sparsi in giro per il mondo, il nuovo tecnico del Napoli ha preso confidenza con quel c ...