Presepe fai da te in barattolo | tante idee facili da fare Sono fantastiche!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se hai voglia di creare con le tue mani qualcosa di fantastico per il tuo Natale puoi decidere di creare un piccoloriciclando un semplicedi vetro. Per questo Natale quindi puoi creare unsolo con le tue mani in modo da ottenere una decorazione pazzesca fatta in modo super economico e con materiali da riciclo. Qui sotto puoi trovareche ti ispireranno e, rimboccandoti le maniche, realizzerai undavvero originale e super decorativo. Riciclando dei barattoli fatti di vetro, di qualunque forma e dimensione, puoi realizzare degli stupendi presepi. Basterà soltanto un po’ di manualità e di fantasia e il gioco è fatto. Ci potrà riuscire chiunque! Prima di tutto puoi creare i personaggi da inserire nel tuousando dello ...