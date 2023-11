Presentato FUSSBALLLIEBE | il pallone da gara ufficiale di UEFA EURO 2024 | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In attesa delle partite di qualificazione ae adidas hanno, ilda. In tedesco significa “amore per il calcio” ed è dotato della tecnologia adidas Connected Ball che sarà usata per la prima volta in un. Tale innovazionentisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento dele contribuirà in maniera determinante al processo decisionale del Video Assistant Refereeingnella sala VAR. La struttura esterna delè inoltre supportata dalla tecnologia CTR-CORE al fine dintire maggiore precisione e aderenza nei ritmi sempre più ...