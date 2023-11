Premio Italia Informa | il 17 novembre alla Luiss cerimonia di consegna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unall'eccellenzana, alle personalità dell'imprenditoria che hanno in comune l'ambizione di emergere in uno scenario economico e internazionale molto complesso. E' il “”, uno dei più alti e ambiti riconoscimenti all'”migliore”. Ladidei Premi, giunti quest'annosesta edizione, si svolgerà il prossimo 17al Campus, a Roma, alle ore 18.00, nell'Aula The Dome. Ad aprire ladidei premi, portando ai presenti il saluto della prestigiosa istituzione accademica intitolata a Guido Carli, sarà il suo Direttore Generale, Giovanni Lo Storto.I candidati sono ...