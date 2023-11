Preghiera della sera 15 Novembre 2023 | “Allontanami dal male”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “dal”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Don Biagio Chiapello, dopo una brevecon la quale si è evocata la pace nel mondo, ha impartito la benedizione a cui ha fatto seguito lo scoprimentotarga dedicata a Michele Roccavilla.

Domenica 19 novembre giornata di preghiera per la tutela dei minori Diocesi di Novara

III Giornata di Preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi Arcidiocesi di Agrigento

(da Assisi) Da Santa Chiara a San Francesco, nel cuore di Assisi, in processione con le fiaccole accese per implorare la pace in ogni angolo del mondo. E' l'immagine-simbolo della 78ma Assemblea gener ...E' arrivata nel pomeriggio, la nostra presa diretta. Il programma delle celebrazioni finoa domani alle 12, poi in partenza per Bergamo.