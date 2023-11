Povertà a Milano | le storie di chi è in fila per un pasto | “Qui per sopravvivere”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Molti serrano le labbra. Inutile insistere, non vogliono parlare. C'è chi si schermisce e scompare nel bavero della giacca, quasi vergognandosi di farsi vedere lì. Qualcuno fa calare una mascherina chirurgica sul volto. C'è chi tiene un neonato in braccio, chi trascina dei bambini o si accompagna a una stampella. Ci sono donne ben vestite e uomini in abiti sporchi. Chi litiga con il vicino che ha provato a rubagli il posto e chi si lamenta dell’attesa. Sono tutti in. Tutti aspettano che arrivi il loro turno per aggiudicarsi un. Per molti l’unico per i giorni a venire. Camminando fuori dai cancelli di Pane Quotidiano, l’associazione milanese che da anni offre cibo a chi non può permetterselo, viene in mente 'La Zattera della Medusa', il celebre dipinto di Théodore Géricault e la didascalia che lo accompagna: 'L'unico eroe in ...