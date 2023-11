Populismo sindacale e politico | questo è il vero e unico “campo largo” della sinistra

E qui il discorso potrebbe terminare, così, con un tocco di lepidoche fa fine e non ... I datori di lavoro, molto spesso non motu proprio ma sulla base di un accordostipulano un ...

Sono tornati Azione

FINANZIARIA: OCCORREREBBE PIÙ SENSO DI ... Pietro Ichino

Segretario Sbarra perchè la Cisl venerdi non sciopera «La Cisl considera lo sciopero generale lo strumento estremo dell’azione sindacale. Ci sono altri mezzi efficaci di pressione come una grande man ...La Commissione di garanzia invita i sindacati a rimodulare lo stop in alcuni settori, ma già alcune categorie hanno detto che non rispetteranno le decisioni del Garante. Soprattutto per la Cgil, che ...