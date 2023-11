Pomezia | borgo di Pratica di Mare | “Il cancello va rimosso” | respinto il ricorso al TAR della Nova Lavinium

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il TAR del Lazio si è pronunciato sulla questione deldidando torto nuovamente, per l’ennesima volta, alla società. Tuona l’Associazione Latium Vetus: “Basta perdere tempo. Il Comune rimuova subito il”. Ecco tutte le novità. Martedì 14 novembre 2023 si è tenuta la camera di consiglio, rinviata lo scorso 17 ottobre, per la valutazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza comunale di demolizione delin merito alproposto dalla, società riconducibile alla famiglia Borghese. La vicenda, che com’è noto si trascina da anni, si era riaccesa nell’estate appena trascorsa, in particolare dal 21 luglio scorso quando davanti al ...