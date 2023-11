Polonia-Repubblica Ceca | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024. Le due squadre si giocano il match ball per accedere alla fase finale, visto che si trovano rispettivamente al terzo e al secondo posto, divise da un punto.si giocherà venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi hanno avuto fin quì un rendimento altalenante, come dimostra il terzo posto con 10 punti, a meno due dal secondo posto e a meno tre dalla vetta della classifica. Nell’ultimo turno la Nazionale di Fernando Santos ha pareggiato in casa contro la Moldavia per 1-1. Diverso il rendimento, invece, dei cechi, che occupano il secondo posto con 11 punti, una lunghezza di vantaggio sui prossimi avversari. Nell’ultimo ...