Piazza San Giovanni si rifà il look per il Giubileo | ecco come cambierà

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nel 2025 avrà il luogo iled entro il 2024 dovranno essere apportati tutti i lavori previsti per il grande evento a cui parteciperanno milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo.Sanè uno degli spazi che subirà delle modifiche:, infatti, cosaSan, quali saranno le modifiche previste per il2025? A riferire tutti i dettagli riguardo aSane i lavori previsti per il2025 è stata l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. In primo luogo ha confermato che i cantieri cominceranno a partire da marzo dell’anno che sta per iniziare e termineranno entro la fine dello stesso. LEGGI ANCHE:– A ...