Perla si dichiara a Mirko | “Non ho mai smesso di amarlo e non ho mai provato un amore così”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Prima del suo ingresso nella Casa del GFVatiero si èta al suo ex: "Non ho maidi amare" L'articolo proviene da Novella 2000.

... si dice molto soddisfatto: "Vederla tranquilla con gli occhi sereni mi ha fatto piacere"... Mirko pensa e ripensa al loro incontro e ammette di aver visto inuna nuova luce, una donna ...

La dichiarazione per la pace dei vescovi. E le parole di Pizzaballa Avvenire

Dichiarazione d'amore di Perla: "Con Mirko non è finita. Lo amo ancora" Biccy

Prima del suo ingresso nella Casa del GF Perla Vatiero si è dichiarata al suo ex: "Non ho mai smesso di amare Mirko" ...Botta e risposta tra la ex e l'attuale fidanzata di Mirko sulle pagine di un settimanale: presto Vatiero diventerà concorrente del reality ...