Percorsi 60 CFU a Verona | ecco le classi di concorso Accesso limitato

(Di mercoledì 15 novembre 2023)abilitanti da 60 CFU: le Università attendono di completare l'iter di accreditamento per lo svolgimento nei prossimi mesi. La prima scadenza, legata ai 30 CFU dial secondoPNRR sarebbe il 28 febbraio 2024. L'articolo .

... rispettivamente, di 30 e 36/CFA attraverso la frequenza deidi formazione iniziale Concorso docenti: corso di preparazione + simulatore con 5.000 quesiti e 95 UdA . Da 150 euro Seconda ...

Percorsi abilitanti 60 CFU, classi di concorso che ha richiesto l’Università di Macerata Orizzonte Scuola

Percorsi abilitati (60, 30, 36 CFU), Università degli studi di Enna ... Obiettivo Scuola

Concorso straordiniario ter docenti in arrivo per il settore scuola. È pronto il bando per circa 21mila posti tra comuni e sostegno: le informazioni sulla presentazione della domanda ...Intervenuto nel corso della puntata della Tecnica risponde live di martedì 14 novembre, il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ha parlato dei corsi che partiranno a novembre: “Quali sono ...