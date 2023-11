Perché la carota è il simbolo dei tifosi di Jannik Sinner Spoiler | i capelli non c’entrano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) IBoys sono ormai diventati famosi quantonel mondo del tennis. Sono un gruppo di ragazzi tra i 26 e i 28 anni di Ravello, paese di nemmeno 3mila anime in provincia di Salerno. La loro popolarità è esplosa agli Internazionali di Roma, quando si sono presentati al Foro Italico indossando appunto un costume da. Da quel momento, hanno iniziato a seguirein tutti i tornei più importanti, da Wimbledon agli Us Open. E a guadagnare spazio nei programmi televisivi, attirando perfino l’attenzione di un brand come Lavazza, che ha organizzato una serie di iniziative con iBoys in vista delle Atp Finals di Torino, compreso un incontro tra i ragazzi e il loro idolo. L’esplosione del fenomeno ha reso l’equazione fin troppo semplice: la ...