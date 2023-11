Perché il fiume Nilo è diventato rosso | la spiegazione scientifica VIDEO

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’acqua delsi tinge di, ma non c’entrano nulla le profezie bibliche: secondo gli esperti scientifici, a dare il colore alinfatti è una fioritura di microscopiche alghe che producono dei pigmenti rossi. Purtroppo questo fenomeno è già accaduto in passato, ed è legato al forte inquinamento di alcune zone contaminate da fertilizzanti azotati e da composti chimici che danno vita alla nascita di queste alghe. Altri fattori che favoriscono la nascita delle bloom algali sono il cambiamento climatico e le piogge abbondanti. THE Nile River HAS TURNED BLOOD RED Exodus 7:20 So Moses and Aaron did just as the LORD commanded them. As Pharaoh and all of his officials watched, Aaron raised his staff and struck the water of the Nile. Suddenly, the whole river turned to blood! pic.twitter.com/RvMoLvpTRt — FIFTY (@50Toronto) ...