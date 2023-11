“Perché esce dalla casa” Grande Fratello | fuori già si parla dell’uscita della concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Come annunciato da Alfonso Signorini nello scorso appuntamento, iltornerà in diretta nella serata di mercoledì 15 novembre. Non lo vedremo di giovedìsta per iniziare il programma Io Canto Generation. E sarà Beatrice Luzzi a ricevere la notizia più importante direttamente dal conduttore, stando alle ultime indiscrezioni che stanno davvero facendo emergere una situazione sempre più positiva per l’attrice. AlBeatrice Luzzi è senz’altro una delle concorrenti più in vista, infatti si sono create molte dinamiche con lei protagonista. L’ultima ha riguardato il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, vissuto tra alti e bassi, e conclusosi per ora con l’allontanamento tra i due, i quali non sono riusciti a far diventare ancora più significativo il legame a tal punto da ...