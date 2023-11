Per la Ue l’Italia l’anno prossimo sarà penultima per crescita nell’Eurozona Smontata la narrazione del governo Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Commissione europea ribalta ladelsullaitaliana. Altro che “Italia che cresce più di tutti in Europa”. Le previsioni d’autunno presentate mercoledì a Bruxelles attestano che quest’anno il pil italiano aumenterà meno di quello francese e spagnolo. Ma soprattutto che nel 2024tra i fanalini di coda dell’Eurozona: l’economia è prevista in progresso solo dello 0,9% contro una media dell’1,2%, che è anche l’ottimistica previsione dell’esecutivo. Faranno (un po’) peggio solo la Germania, in ripresa dopo un anno di recessione, e la Finlandia, entrambe con +0,8%. A livello Ue, solo la Sveziamessa peggio con -0,2%. Tutti gli altri viaggeranno su ben altri ritmi. La Francia dovrebbe registrare un +1,2%, la Spagna +1,7, ...