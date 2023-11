Per Adelina Sejdini e per la sua lotta alla tratta delle migranti in Italia

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’8 novembre 2021 moriva suicida, il cui nome resterà per sempre legatocontro ladonne ma anche alle storture burocratiche di questo Paese. Nata a Durazzo, rapita e violentata in un bunker ancora minorenne,arriva inpoco più che ventenne, nel 1996, su un gommone, e di lì a poco entra nel giro della prostituzione. Per due decenni la sua vita è fatta solo di abusi e malmenti, fino a quando, nel 2017, trova la forza di ribellarsi e di denunciare il racket dei trafficanti di donne. Grazie alle sue rivelazioni fa arrestare 40 persone e ne fa denunciare altre 80, tutte appartenentimafia albanese che controlla lo sfruttamento della prostituzione in ...