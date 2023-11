Pensioni | Landini | ' follia governo che mette in discussione diritti garantiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - “Ladi questo” è dimostrata dal fatto “che stando indei patti definiti, deiche erano stati sanciti e. Queste persone hanno rispettato delle leggi che c'erano e si sono mosse di conseguenza. Oggi questo gli viene messo in. Non si rendono conto dei danni che stanno determinando. La fiducia tra i cittadini e lo Stato è un elemento decisivo per far girare un Paese. Stanno rompendo questo equilibrio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizioad ‘Agorà' su Rai Tre, a proposito del pensionamento dei medici. “E dall'altra parte stanno smantellando la sanità pubblica”, ha aggiunto. “Dietro c'è un disegno politico di ...