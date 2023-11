(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per chi vuole accedere allaprecoci con41 come disoccupato, la fruizione dellaper tutto il periodo di indennità riconosciuto. Ma ci sono alternative. L'articolo .

... sostiene le spese legali per una parte in giudizio e riceve come compenso unadelle somme ... incluso il caso Parmalat, e fornisce supporto a fondi, investitori istituzionali, ...

Pensione quota 41 nel 2023: la Naspi è obbligatoria per i disoccupati Orizzonte Scuola

Pensioni, quota 103 o assegno anticipato Ecco cosa conviene di ... 24+

Le novità della prossima legge di bilancio in tema di pensione per chi ha solo contributi successivi al 1995, quindi con calcolo della pensione con il contributivo ...Venerdì 17 novembre 2023 è sciopero generale per l’intera giornata di tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e ...