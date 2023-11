Non lo è invece nel caso del coniuge , in quanto la reversibilità spetta anche a chi lavora : tuttavia, a differenza di quanto succede per chi percepisce unadiretta dio ...

Pensione di vecchiaia con contributi volontari, quando è possibile Orizzonte Scuola

Medici, pensione light se si esce prima ilGiornale.it

Quote retributive salvate solo ritirandosi per vecchiaia. Inps, allarme uscite nella Pa ...L’ufficio parlamentare di bilancio: “I fondi stanziati per la Sanità potrebbero non coprire tutte le spese”. Il governo rivede le stime di crescita del Pil.