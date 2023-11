Pd | Schlein svela i segreti per poter crescere | “Ecco su cosa puntare”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la segretaria del Partito Democratico, EllyNella giornata di sabato 11 novembre c’è stata la tanto ed attesa manifestazione che ha visto scendere in campo il Partito Democratico. Per Elly, quel giorno, è stato davvero importante visto che ha rappresentato una grande gioia oltre ad una grande emozione. Allo stesso tempo l’italo-svizzera ha rivelato che la sua gente aveva il bisogno di dover manifestare il proprio pensiero. Poi ha voluto lanciare un messaggio riferendosi alle altre opposizioni che continuano a combattere contro le decisioni prese dal governo. La segretaria del Partito Democratico, Elly(Ansa Foto) Notizie.com“Dobbiamo provare, a partire da alcuni temi comuni, a creare un fronte compatto contro le scelte sbagliate di questo ...