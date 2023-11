Pd | mercoledì 22 Direzione | a odg manovra**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - E' stata convocata per22 novembre alle ore 14.30 lanazionale del Partito democratico, che si svolgerà in modalità sia ibrida sia in presenza presso la sede nazionale del Pd, in via Sant'Andrea delle Fratte 16. All'ordine del giorno la manovra di bilancio 2024. Si legge in una nota Pd.