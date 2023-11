Pd | “Il governo umilia i lavoratori” Voi li distruggete da sempre | cari dem

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov – Il Pd che fa finta di difendere i, lo diciamo spesso, fa ridere. Ogni tanto, però, quando le dichiarazioni si susseguono, quando diventano troppe e francamente asfissianti, scatta quel meccanismo di offesa, relativa a quell’insulto all’intelligenza che nessuno vorrebbe mai subire. Si va letteralmente in overdose, e lo sfogo diviene naturale. Il Pd non può dare lezioni a nessuno su come difendere iSi tratta di un’ovvietà, visto che la storia parla chiaro. Parla chiaro quella del Pd ma anche dei suoi progenitori, Ds e coalizione de “l’Ulivo” in primis. Ovvero coloro che hanno oggettivamente devastato i diritti deitra anni Novanta e quegli scampoli di Duemila in cui sono stati al. Ben di più del cattivissimo Silvio Berlusconi, il quale pertà, ...