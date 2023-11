Patto stabilità | Gentiloni | riforma dovrà rispettare equilibrio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bruxelles, 15 nov. (askanews) – La discussione sulladeldidell’Ue e le nuove regole per i bilanci pubblici degli Stati membri, in corso tra i ministri finanziari dei Ventisette, deve approdare a un compromesso che è importante “non si discosti, in termini di, dalla proposta della Commissione” europea. Lo ha sottolineato il commissario Ue all’Economia, Paolo, rispondendo ai giornalisti italiani dopo la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche d’autunno della Commissione, oggi a Bruxelles. A una domanda sulla posizione del ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti, fatta trapelare durante l’ultima riunione dell’Ecofin, la settimana scorsa, secondo cui l’Italia sarebbe anche pronta a tornare alle vecchie regole di ...