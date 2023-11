Pattinaggio di Figura | gli Azzurri in gara al Grand Prix di Espoo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– Scatta venerdì in Finlandia il2023, quinta tappa stagionale del circuito internazionale deldi. Sul ghiaccio dellaMetro Arena scendono in pista per l’Italia cinque pattinatori: Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre). Per tutti gli atletiimpegnati si tratta della seconda uscita stagionale nel circuito internazionale.e attesa per Conti-Macii che, reduci dal secondo posto alde France, hanno l’obiettivo di tornare a offrire una prestazione capace di superare i 200 punti – come accaduto in preseason – e guadagnarsi un posto per la Finale ...