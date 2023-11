Pasta Frolla speziata | la ricetta ottima per biscotti e crostate di Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Profumatissima, delicata, friabile e golosa, laè l’impasto perfetto per aromatizzare ie renderli simili al pan di zenzero e per preparare dellefantastiche da leccarsi i baffi! Unasemplice ma con un risultato super profumato e gustosissimo. Non ha bisogno di una grande lavorazione, si stende facilmente e se usate due mattonelle (quelle comunemente usate come tagliere) otterrete lo spessore giusto (1 cm) dei vostrie per le basi delle vostredi! Con questo spessore isi staccheranno facilmente anche dalle formine. Ora vi mostro come faccio. Per questa base croccante e friabile, procuratevi: 100 g di burro ammorbidito 100 g di zucchero 1 uovo 250g di ...