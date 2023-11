Passare dal Gpl al BioGpl | l' ambizioso progetto di Green LG Energy srl

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si fa presto a dire, a pensare ad una vita, soprattutto ad aziende ad impatto zero per non parlare dell'energia. Pensare ad una energia che siapuò sembrare uno slogan, semplice utopia. Ma non è così; tutto questo è reale e tremendamente più vicino di quanto si pensi. Produrre Gplal 100% è l’obiettivo diLGsrl, la joint venture strategica italiana che sostiene, con una ricerca internazionale, lo sviluppo di(rLPG) derivato da fonti rinnovabili, in particolare scarti organici, FORSU o di matrice agricola. Lo scopo della ricerca è infatti rendere disponibile sul mercatoin grandi quantità e rispondere alle esigenze energetiche per mobilità, riscaldamento, industria e agricoltura, oggi servite dal Gpl. ...