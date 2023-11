Paola Barale | “In menopausa manca il desiderio? Non è vero | io sono l’esempio”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – "C'è un grande mito da sfatare sulla, ed è che non ci si possa sentire desiderate e non si debba desiderare. Iol'esempio vivente che non è così: io desidero,desiderata, e vi assicuro che è possibile e bello. Non ho mai voluto sopravvivere a quello che è un cambiamento importante della vita di una donna, ma viverlo appieno".si racconta a cuore aperto all'Adnkronos nel giorno in cui il suo libro sul tema della('Non è poi la fine del mondo', Sperling & Kupfer) ha concretizzato un piccolo miracolo: dare vita ad una mozione dell'onorevole Martina Semenzato che metta fine ai tabù su un argomento che continua ad essere 'spinoso' nel nostro Paese. "Se me lo avessero detto non ci avrei creduto: io alla Camera dei Deputati a ...