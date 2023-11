Pandev | «Mazzarri mi sembra cambiato | è più tranquillo Il modulo un falso problema che risolverà»

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Goranconosce piuttosto bene Walter. Da ieri pomeriggio, il toscano è diventato il nuovo allenatore del Napoli per volere di De Laurentiis. Esonerato Garcia, spazio al ritorno romantico. L’ex attaccante macedone ricorda i successi al Napoli sotto la direzione proprio di Walter. L’intervista al Corriere dello Sport. Com’è«Diciamo esigente… Splendido rapporto con chiunque. Mi volle a tutti i costi. Gli sono grato per avermi fatto conoscere una città speciale, che a me e alla mia famiglia è rimasta dentro. Era carichissimo, sempre, motivazioni a palla, una voglia di lavorare che ti conquistava». E adesso: «L’ho sentito, anche recentemente, mileggermente, più. Ma rimane un riferimento anche caratteriale, ha ...

Era il 19 maggio 2013 quando Walterguidò il Napoli per l'ultima volta, nel match perso 2 - 1 contro la Roma di Andreazzoli (l'... Maggio, Behrami , Dzemaili, Zuniga; Hamsik;(7' El ...

Pandev su Mazzarri: 'Al Napoli non si può dire no', poi svela le lacrime del mister AreaNapoli.it

Pandev: “Napoli -10 dall’Inter è tanto, ma con Mazzarri sicuro…” fcinter1908

Dopo le prime quattro gare della prima giornata della fase a gironi della Women’s Champions League, oggi tocca alla Roma Per le ragazze di Alessandro Spugna appuntamento alle ore 18:45 sul campo del B ...RASSEGNA STAMPA - Avvio disastroso di Joaquin Correa a Marsiglia. Lo dicono i numeri non di certo esaltanti. Zero gol e zero assist nelle pochissime presenze stagionali che sin qui sono solo nove, di.