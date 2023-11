Palazzo Reale di Napoli | ogni terzo sabato del mese visite guidate ai Depositi

Il sacrificio del trasferimento è stato chiesto ai dipendenti in nome di una causa che sono certo sia condivisa da tutti, perché riguarda la salute collettiva e l'opportunità di costruire una...

PALAZZO REALE DI NAPOLI - Dal 18 novembre ogni terzo sabato del mese visite guidate ai Depositi, chiusura al ... Napoli Magazine

Bookcity accende 'La luce della mente' a Palazzo Reale Agenzia ANSA

LANCIANO – Era l’ultimo tassello mancante per la definizione completa del progetto della Casa di comunità in via Spaventa a Lanciano (Chieti). È stato acquisito l’immobile attiguo ex Eca di proprietà ...Era l'ultimo tassello mancante per la definizione completa del progetto della Casa di comunità in via Spaventa a Lanciano. È stato acquisito l'immobile attiguo ex Eca di proprietà del Comune di Lancia ...