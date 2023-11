Ostia Nuova Occupazioni abusive e furti di energia elettrica | raffica di denunce

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 novembre 2023 – Sono 13 le persone denunciate dagli agenti della Polizia di Roma Capitale al termine dei controlli effettuati all’interno di alcuni appartamenti in via Marino Fasan, zona. I vigili del X Gruppo Mare, in collaborazione con personale della Guardia di Finanza, hanno individuato 8 occupanti abusivi e denunciato 5 persone responsabili della realizzazione di allacci per il furto di. Su disposizione della Procura di Roma sono stati svolti accertamenti in 18 appartamenti, di proprietà di Roma Capitale, dei quali è stato disposto anche un provvedimento di sequestro nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di droga nella zona. All’interno sono state trovate alcune dosi, materiale per la preparazione e la vendita delle sostanze stupefacenti e oltre 1300 euro ...