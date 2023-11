Operaio muore al polo chimico di Ravenna | investito da un escavatore

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Undi 59 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì all'interno deldi. Il 59enne è stato travolto da unmentre lavorava all'interno di un cantiere. Secondo quanto finora emerso dai rilievi di polizia e medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna, l’uomo sarebbe statoda un collega, dopo essere sceso dal mezzo su cui si trovava forse per chiedergli informazioni. I due operavano per ditte diverse ed erano alla guida di altrettante pale meccaniche.

Secondo la prima ricostruzione, il 59enne sarebbe stato investito da un collega, dopo essere sceso dal mezzo su cui si trovava forse per chiedergli informazioni

L’incidente sul lavoro ieri mattina al petrolchimico: Stefano Poletti lavorava per una ditta in subappalto in un cantiere Acmar, presso l’area RSI dove sorgeranno strutture per ospitare le ditte ester ...Tensione all’esterno dell’azienda. Familiari della giovane allontanati dai militari. E a Ravenna il dipendente di un cantiere perde la vita colpito da un escavatore .