Operai bloccati nel tunnel in India | nutriti con frutta secca | sacerdoti invocano divinità

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non si riesce a venire a capo del crollo delin costruzione nell’Himalaya ha intrappolato 40 lavoratori in Uttarakhand,. Le squadre di soccorso stanno lottando per raggiungerli da 4 giorni, utilizzando trapani per fissare un grande tubo d’acciaio attraverso il quale sperano di poterli evacuare. I lavoratori sono in condizioni sicure e salutari, ricevendo cibo, acqua e ossigeno attraverso un tubo, con il quale si mantengono anche i contatti. Illungo 4.5 km, parte del percorso di pellegrinaggio hindu Char Dham, è crollato intorno alle 5:30 di domenica mattina. Si stima che 50-60 lavoratori fossero presenti; quelli vicino all’uscita sono scappati, mentre gli altri sono rimasti intrappolati. Le operazioni di soccorso sono complicate perché, mentre si rimuove la macerie, altra continua a cadere????.Leggi anche: ...