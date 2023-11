Ombre di guerra | Crosetto vuole una riserva di militari L' Italia deve essere pronta anche al peggio

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Guidocreare unadini. Il ministro della Difesa annuncia una rivoluzione nelle forze armate. "Se non ci fosse stata lain Ucraina - dicea Repubblica - non ci saremmo posti il problema. Oggi bisogna tornare a prepararsi per ilre scenario possibile. Il ministro in commissione Esteri ha chiesto di aumentare i fondi per la Difesa. Visto che il 2% del Pil fissato dalla Nato "è soltanto il punto di partenza e invece pure in futuro sarà difficile raggiungerlo. Le disposizioni Nato ci chiedono di schierare tre brigate ma non abbiamo i mezzi corazzati. In assenza di finanziamenti li abbiamo cannibalizzati, abbiamo tolto i pezzi da centinaia di veicoli e pure dagli aerei per far funzionare gli altri", ...