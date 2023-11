Ohio | bus di studenti travolto da un camion | 6 morti

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Contea di Licking, 15 novembre 2023 – Una tragedia quella avvenuta ieri, 14 novembre 2023, in: un grave incidente ha coinvolto uno autobus pieno die cinque veicoli, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione: sei hanno perso la vita e altre 18 sono rimaste ferite nel terribile incidente. Il governatore dell’, Mike DeWine, ha espresso il suo profondo sgomento durante una conferenza stampa tenutasi sul luogo dell’incidente, definendolo “il nostro peggior incubo: un autobus pieno di bambini coinvolto in un incidente“. Il Governatore ha poi inviato le sue preghiere e sostegno alle famiglie colpite e a tutti coloro che si trovavano sull’autobus. L’incidente – come riporta Rai News – si è verificato intorno alle 9 del mattino lungo l’Interstate 70 nella Contea di Licking, a circa 26 miglia (42 chilometri) a est ...

