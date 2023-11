Odio e tanfo di olio di ricino | il Pd ora esagera contro Salvini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non si placano gli attacchi della sinistra nei confronti degli esponenti del centrodestra sullo sciopero previsto per venerdì 17 novembre. L'ultima valanga di parole di fuoco è arrivata da Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato: “Impressionano le dichiarazioni degli esponenti del governo Meloni sullo sciopero. Penso a quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani, entrato ormai in competizione elettorale con l'altro vicepresidente del Consiglio, e a quella dello stesso, che ormai fa dell'insofferenza verso i diritti costituzionali la sua battaglia quotidiana”. “Trovo curioso - evidenzia Boccia - che l'opposizione non possa criticare una autorità ripiena di componenti politicamente schierati e quindi minata nelle sue fondamenta di terzietà, come la Commissione Garanzia Sciopero, quando ogni settimana, destra e governo passano ...