“Obiettivo Atalanta” | quarant’anni di protagonisti nerazzurri in immagini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023)di storia dell’raccontati attraverso l’della macchina fotografica. “” raccoglie in 180 pagine le fotografie deidagli anni ’80 ad oggi. Gli scatti provengono dall’archivio di Paolo Magni, fotografo che ha accompagnato per anni la Dea dai campi di provincia ai grandi stadi europei, immortalato centinaia di giocatori, allenatori, momenti. Una raccolta diinedite curata da Paolo Marabini, che nell’introduzione racconta il volume – edito da Bolis Edizioni – come “il portfolio personale di Magni, un omaggio a un occhio e una mano sapienti, un professionista attento, sensibile e scrupoloso”. Volti che hanno fatto la storia dell’, raccolti ruolo per ...