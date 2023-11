NXT 14 11 2023 Una gelosia che continua a crescere

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT. Proseguiamo dritti verso NXT Deadline e anche oggi avremo 2 match di qualificazione per gli Iron Survivor Challenge. Non solo, avremo anche il ritorno sul ring di Wes Lee che se la dovrà vedere contro Baron Corbin. Questo e molto altro ci aspetta e quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. NXT Tag Team Championship: Chase U(c)(w/Jacy Jayne & Thea Hail) vs D’Angelo Family (4 / 5) Un ottimo modo per aprire lo show con un bel match, la Family è più che intenzionata a riprendersi i titoli ma la Chase U, seppur in subbuglio per un’investigazione interna, non molla nulla. Salvo poi vedere gli studenti di Chase abbandonare la balconata e spalancare la strada alla riconquista dei titoli di Tony D’Angelo e Channing Lorenzo. Vincitori e nuovi campioni: D’Angelo Family ...