(Di mercoledì 15 novembre 2023) Appello del presidente delCalcio Tommasoin una lettera alla Regione e, per conoscenza, al Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri al ministro dello sport ...

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha spedito una lettera alla Regione Sardegna e al ministro dello sport Andrea Abodi al fine di ottenere il via libera per ilGigi Riva . ' Ci preme ribadire - si legge - come la tempestiva formalizzazione dell'accordo di programma sia quanto mai essenziale, non soltanto alla luce della recente decisione del ...

Nuovo stadio Cagliari, Giulini 'intesa subito o opera a rischio' Agenzia ANSA

Nuovo Stadio Milan, alta tensione nel consiglio comunale di San Donato Pianeta Milan

La INC necessità di almeno 9 giorni in più rispetto la data fissata del 15 novembre per completare l'adeguamento della proposta L'impresa INC spa, impegnata nella definizione del progetto per il nuovo ...L'Inter va avanti nell'iter che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo stadio nerazzurro nell'area di Rozzano, comune alle porte di Milano. Come riporta l'edizione milanese di Repubblica, infatti ...