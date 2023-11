Nuovo Circolo Fotografico Tempi e Diaframmi | il 19 novembre l’inaugurazione

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 192023 vi saràdel”. L’appuntamento è alle 11 presso il palazzo della Cultura a Qualiano Il 192023 segna una data memorabile per gli appassionati di fotografia e per l’intera comunità dell’Agro Giuglianese con l’attesa presentazione del. L’evento, che avrà luogo alle ore 11:00 presso il suggestivo Palazzo della Cultura di Qualiano, sito in via Roma, sarà presieduto da Giuseppe Ricciardiello, una figura di spicco nel mondo della fotografia. Questo, unico nel suo genere nell’Agro Giuglianese, ...