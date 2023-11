(Di mercoledì 15 novembre 2023) I numeri: 20.575 posti per ladi I e II grado (posto comune e di sostegno) e 9.641 posti per laInfanzia e primaria (comune e sostegno). Uil: Necessaria la partecipazione con riserva di chi è iscritto all’8° ciclo TFA di sostegno. Garantire l’assunzione degli idonei del concorso 2020 e dalle GPS di I fascia. L'articolo .

I duescuola sono quelli della fase transitoria che farà spazio al nuovo sistema di ... Il nuovo concorso scuola di febbraio 2024 sarà strettamente legato aipercorsi abilitanti per i ...

Nuovi concorsi docenti, in arrivo i bandi. 30 giorni di tempo per presentare le domande. UIL Scuola: tante le criticità Orizzonte Scuola

Concorsi docenti 2023 e corsi abilitanti in arrivo: prove d'accesso e tempi di attuazione - Rivedi la Diretta - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il reality di Alfonso Signorini cambia appuntamento e torna oggi in prima serata: news, nominati e sondaggi, una concorrente a rischio squalifica ...Mentre si attende la pubblicazione del bando per il cosiddetto “concorso straordinario ter”, la Provincia autonoma di Trento ha bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso, con ...